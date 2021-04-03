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خلفا لـ”المرمي”.. “السنفاز” مدربًا للفريق الأول لنادي المدينة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الإعلامي لنادي المدينة تعاقد الادارة مع المدرب أحمد السنفاز؛ للإشراف على الفريق الأول في بقية جولات الدوري الممتاز.

وأكد المركز الإعلامي عبر صفحته على “فيس بوك” أن “السنفاز” سيكون معوضًا للمدرب عمر المريمي، الذي قدّم استقالته.

وسبق لـ”السنفاز” تدريب المدينة وقدم معهم مستوى جيدًا، وكان المدرب الوطني قد تولى، مؤخرًا، مهام المدرب المساعد للمدير الفني السابق للمنتخب الوطني، على المرجيني، قبل إقالته.

وأكدت بعض المصادر المقربة من نادي المدينة، أن الإدارة كانت تبحث عن التعاقد مع مدرب أجنبي، لكنها استقرت على “السنفاز”، لأنه يعرف الفريق، ويعرف أجواء الدوري الليبي الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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