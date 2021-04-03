فرعي بنغازي للكاراتيه ينظم اختبارات “للأحزمة”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

احتضنت صالة الألعاب الرياضية بنادي النصر أمس الجمعة بإشراف الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي برنامج اختبارات ترقية الأحزمة على مستوى الأندية من الأصفر إلى البني كيو 6 إلى كيو 1 .

وقال عضو الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي أسماعيل بوزعكوك إن المشاركين في الاختبارات تجاوز 350 رياضي من الذكور والإناث يمثلون 16 نادي من بنغازي والمناطق التي تتبع الاتحاد الفرعي للعبة.

بوزعكوك أشار لأخبار ليبيا 24 إلى أن الاختبارات أشرفت عليها لجنة خاصة بالأحزمة على مستوى أندية بنغازي .

وأوضح أن الاتحاد الفرعي شكل 6 لجان للإشراف على هذه الاختبارات تشمل كوادر وطنية من المدربين والمختصين في لعبى الكاراتيه .

وكرم الاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي رئيس الاتحاد الفرعي السابق عبد الله السعيطي، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في تطوير اللعبة في بنغازي بحضور رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه جمال الرعيض .