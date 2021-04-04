اخبار الرياضة

اتحاد الشرطة الرياضي يستأنف نشاطاته

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ملعب مستشفى قرقاش المباراة النهائية لدوري كرة القدم الخماسية لمصلحة أمن المرافق والمنشآت برعاية اتحاد الشرطة الرياضي التابع لوزارة الداخلية.

حضر اختتام المباراة  نائب رئيس المصلحة ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي وعدد من ضباط مصلحة أمن المرافق والمنشآت، حيث جمعت المباراة النهائية فريق مكتب أبوسليم و فريق مكتب قوة الدعم والتدخل.

وتم تتويج فريق قوة الدعم والتدخل الفائز بالمباراة ومنح شهادة شكر وتقدير للمشاركين والمساهمين في إنجاح هذا الدوري و تكريم حكام الدوري ومجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك