اتحاد الشرطة الرياضي يستأنف نشاطاته

شهد ملعب مستشفى قرقاش المباراة النهائية لدوري كرة القدم الخماسية لمصلحة أمن المرافق والمنشآت برعاية اتحاد الشرطة الرياضي التابع لوزارة الداخلية.

حضر اختتام المباراة نائب رئيس المصلحة ورئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي وعدد من ضباط مصلحة أمن المرافق والمنشآت، حيث جمعت المباراة النهائية فريق مكتب أبوسليم و فريق مكتب قوة الدعم والتدخل.

وتم تتويج فريق قوة الدعم والتدخل الفائز بالمباراة ومنح شهادة شكر وتقدير للمشاركين والمساهمين في إنجاح هذا الدوري و تكريم حكام الدوري ومجلس اتحاد الشرطة الرياضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية