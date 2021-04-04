الأهلي المصري يتأهل لدوري الأبطال بعد تعادله مع المريخ السوداني

تمكن الأهلي المصري حامل اللقب الأفريق بعد التأخر بهدفين أمام مضيفه المريخ السوداني- من التعادل 2-2 ليضمن التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس السبت.

وتمكن المريخ أولاً من تسجيل هدفين بعد مرور 36 دقيقة عن طريق رمضان عجب وسيف الدين مالك لكن الأهلي أدرك التعادل بالتسجيل مرتين في آخر عشر دقائق بواسطة بدر بانون من ركلة جزاء وياسر إبراهيم.

ضَمَنَ الأهلي التأهل، فيما تبخرت آماله في تصدر المجموعة الأولى، حيث ضمن سيمبا التنزاني البقاء على القمة بعد الفوز 4-1 على فيتا كلوب ممثل الكونغو الديمقراطية.. ولدى الأهلي “8” نقاط من “5” مباريات ويحتل المركز الثاني، بفارق “5” نقاط عن سيمبا قبل مواجهتهما في الجولة الأخيرة، بينما يملك فيتا كلوب “4” نقاط ويتذيل المريخ المجموعة بنقطتين ودون أي فوز.

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