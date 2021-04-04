كأس أسبانيا في حوزة ريال سوسيداد بعد فوزه على أتليتكو بلباو

فاز ريال سوسيداد 1-صفر على غريمه المحلي “أتليتيكو بيلباو” في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم المؤجل من العام الماضي، في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ليتوج بأول لقب كبير له منذ 1987.

وسجل قائد الفريق “ميكل أويارزابال” هدف الفوز عندما أرسل الحارس “أوناي سيمون” الكرة في الاتجاه الخاطئ من ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعد سقوط شريكه في الهجوم بورتو داخل المنطقة إثر مخالفة من إنيجو مارتينيز مدافع بيلباو.

وحصل مارتينيز –(الذي نشأ في صفوف سوسيداد لكنه انتقل مقابل 32 مليون يورو (37.64 مليون دولار) إلى منافسه المحلي في صفقة مثيرة للجدل عام 2018) – على بطاقة حمراء في البداية لكن الحكم خفف العقوبة إلى إنذار بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

واستحوذ سوسيداد على الكرة وفشل بيلباو في تشكيل خطورة على منافسه في الهجمات المرتدة، ولم يقدم سوى القليل على الصعيد الهجومي في ظل سعيه لإدراك التعادل في الشوط الثاني.

وتأجلت المباراة لمدة عام بناء على طلب الناديين للسماح للجماهير بحضور اللقاء، مما كان معناه تخلي بيلباو عن احتمال المشاركة في الدوري الأوروبي..لكن مع هذا فإن استمرار قيود فيروس كورونا في إسبانيا حرم المشجعين من حضور المباراة التي أقيمت في استاد لاكارتوخا في أشبيلية.

وخسر بيلباو آخر خمس مباريات نهائية له في الكأس، لكنه يملك فرصة أخرى للتتويج عندما يواجه برشلونة في نهائي الموسم الحالي في استاد لاكارتوخا أيضا في 17 أبريل.

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المصدر: رويترز

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