فرعي بنغازي للكاراتيه ينظم برنامج اختبارات الترقية

نَظّمَ الاتحادُ الفرعي للكاراتيةِ بنغازي بصالةِ الألعابِ الرياضية بنادي النصر برنامجَ اختباراتِ ترقيةِ الأحزمةِ على مستوى الأنديةِ من الأصفرِ الى البُني وشاركَ في الاختباراتِ 350 رياضياً يُمثلونَ 16 نادياً من بنغازي والمناطقِ التي تتبعُ الاتحادَ الفرعي للعبة.

وأشرفَ على الاختباراتِ لجنةٌ خاصةٌ بالأحزمةِ على مستوى بنغازي

وشكّلَ الاتحادُ الفرعي 6 لجانٍ تشملُ كوادرَ وطنيةً من المدربينَ والمختصينَ في لعبة الكاراتيه للإشراف على هذهِ الاختبارات

وقامَ الاتحادُ الفرعي بنغازي على هامشِ الاختبارات بتكريمِ رئيسِ الاتحاد الفرعي السابق عبد الله السعيطي وتكريمِ عددٍ من الشخصياتِ التي ساهمت في تطويرِ اللعبةِ بحضورِ رئيسِ الاتحادِ العام الليبي للكاراتيه جمال الرعيض.

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