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فرعي بنغازي للكاراتيه ينظم برنامج اختبارات الترقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نَظّمَ الاتحادُ الفرعي للكاراتيةِ بنغازي بصالةِ الألعابِ الرياضية بنادي النصر برنامجَ اختباراتِ ترقيةِ الأحزمةِ على مستوى الأنديةِ من الأصفرِ الى البُني وشاركَ في الاختباراتِ 350 رياضياً يُمثلونَ 16 نادياً من بنغازي والمناطقِ التي تتبعُ الاتحادَ الفرعي للعبة.

وأشرفَ على الاختباراتِ لجنةٌ خاصةٌ بالأحزمةِ على مستوى بنغازي

وشكّلَ الاتحادُ الفرعي 6 لجانٍ تشملُ كوادرَ وطنيةً من المدربينَ والمختصينَ في لعبة الكاراتيه للإشراف على هذهِ الاختبارات

وقامَ الاتحادُ الفرعي بنغازي على هامشِ الاختبارات بتكريمِ رئيسِ الاتحاد الفرعي السابق عبد الله السعيطي وتكريمِ عددٍ من الشخصياتِ التي ساهمت في تطويرِ اللعبةِ بحضورِ رئيسِ الاتحادِ العام الليبي للكاراتيه جمال الرعيض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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