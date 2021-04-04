الأهلي بنغازي يلاقي أورلاندو في مجموعات الكونفدرالية

الأهلي بنغازي أول فريق ليبي يستقبل مباراة دولية على أرضه .. في الجولة الثالثة سيكون ممثل ليبيا اليوم على موعد مع مواجهة فريق أورلاندو برايتس بملعب شهداء بنينا.

الأخبار الأخيرة أشارت إلى إصابة المدرب ديغان أرسوف واللاعب معاذ الشيخي بفيروس كورونا ما يعني غيابهما عن اللقاء المرتقب.

الأهلي وأخيرا سيعود إلى صفوفه مهاجمه محمد التاورغي الذي غاب عن الفريق في الفترة الماضية بداعي الإصابة وسيكون مساء اليوم متاحا للمدرب عمر جعودة.

فريق أورلاندو يتصدر فرق المجموعة برصيد أربع نقاط من مباراتين ويسعى جاهدا لتثبيت أقدامه في الصدارة وتحقيق النقاط الثلاثة خارج أرضه لكنه سيصطدم بعزيمة الأهلي الذي يملك ثلاث نقاط يسعى لاعبوه لتحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة، كذلك تحقيق الفوز الدولي الأول في الملاعب الليبية بعد رفع الحظر.

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