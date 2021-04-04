مانشستر سيتي يقترب من إستعادة لقب البريمرليغ

عاد مانشستر سيتي بفوز ثمين خارج قواعده بعدما تغلب على مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون مقابل على ملعب كينغ باور ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم مانشستر سيتي بهدف الظهير الأيسر الفرنسي بينجامين ميندي في الدقيقة الثامنة والخمسين، وعزز السيتزن تقدمه بالهدف الثاني عبر البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الرابعة والسبعين بعد مجهود فردي من رحيم ستيرلينغ .

ليعزز السيتي من صدارته للدوري رافعاً رصيده إلى أربع وسبعين نقطة فيما توقف ليستر سيتي عند ست وخمسين نقطة في المرتبة الثالثة .

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