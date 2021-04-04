اخبار الرياضة

مانشستر سيتي يقترب من إستعادة لقب البريمرليغ

تم النشر منذُ 35 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد مانشستر سيتي بفوز ثمين خارج قواعده بعدما تغلب على مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون مقابل على ملعب كينغ باور ضمن الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتقدم مانشستر سيتي بهدف الظهير الأيسر الفرنسي بينجامين ميندي في الدقيقة الثامنة والخمسين، وعزز السيتزن تقدمه بالهدف الثاني عبر البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الرابعة والسبعين بعد مجهود فردي من رحيم ستيرلينغ .

ليعزز السيتي من صدارته للدوري رافعاً رصيده إلى أربع وسبعين نقطة فيما توقف ليستر سيتي عند ست وخمسين نقطة في المرتبة الثالثة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك