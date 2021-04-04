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لأول مرة من 21 مباراة .. ليل يحسم موقعة سان جيرمان في باريس

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم ليل قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل على ملعب بارك دي فرانس .

وجاء هدف ليل الوحيد في المباراة عبر الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة العشرين، وأستغل ليل غياب عدد من لاعبي سان جيرمان بسبب الإصابة وإراحة البعض لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ربع النهائي الأربعاء المقبل، وطرد الحكم كل من النجم نيمار دا سيلفا من جانب الفريق الباريسي إضافة إلى جوناثان ديفيد من ليل .

ليرفع ليل رصيده إلى ست وستين نقطة لينفرد بصدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان فيما يحل موناكو ثالثاً بأثنتين وستين نقطة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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