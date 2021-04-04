لأول مرة من 21 مباراة .. ليل يحسم موقعة سان جيرمان في باريس

حسم ليل قمة الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي بفوزه على باريس سان جيرمان بهدف دون مقابل على ملعب بارك دي فرانس .

وجاء هدف ليل الوحيد في المباراة عبر الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقة العشرين، وأستغل ليل غياب عدد من لاعبي سان جيرمان بسبب الإصابة وإراحة البعض لمواجهة بايرن ميونيخ في ذهاب ربع النهائي الأربعاء المقبل، وطرد الحكم كل من النجم نيمار دا سيلفا من جانب الفريق الباريسي إضافة إلى جوناثان ديفيد من ليل .

ليرفع ليل رصيده إلى ست وستين نقطة لينفرد بصدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان فيما يحل موناكو ثالثاً بأثنتين وستين نقطة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية