إنتر يعزز صدارة الكالتشيو ،، وتعثر جديد ليوفنتوس

تقرير 218

الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي حملت في طياتها مواجهات متبانية بعد التوقف الدولي للمنتخبات الأيام الماضية .

يوفنتوس وفي مواجهة ديربي ديلا مولي أمام غريمه تورينو في أولمبيكو دي تورينو لم يمهل أصحاب الأرض سوى ثلاث عشرة دقيقة ليسجل له فيديريكو كييزا أول أهداف المباراة مستغلاً انطلاقته السريعة بين المدافعين، لكن التورو عدل النتيجة عبر أنتونيو سانابريا في الدقيقة السابعة والعشرين،لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي ، مع انطلاق الشوط الثاني تورينو انطلق وتمكن مهاجمه سنابريا من تسجيل الهدف الثاني بعد خطأ تمريرة كولوسيفيسكي وتصدي تشيزني، إلا أن البيانكونيري لو يتوقف وحاول معادلة النتيجة عدة مرات عبر نجمه كرستيانو رونالدو إلا أن جاءت الدقيقة التاسعة والسبعين ليسجل رونالدو هدفاً إضطر الحكم لدقائق لإحتسابه بعد شكوك لوجود تسلل، تورينو كاد أن يخطف هدف الانتصار في الأنفاس الأخيرة برأسية سنابريا لكن التألق كان للحارس تشيزني، اليوفي يتوقف مجدداً ويضيع نقطتين ثمينتين في صراع لقب الموسم .

أما إنتر والرحلة إلى ملعب ريناتو ديل آرا لمواجهة بولونيا كانت لمواصلة مسيرة الإنتصارات المتتالية وتجديد الثقة للمدرب كونتي الذي كان يعاني إصابات عدد من لاعبيه بسبب فيروس كورونا ،، إنتر دخل المواجهة ضاغطاً ونصف ساعة فقط كانت كافية ليستغل هدافه روميلو لوكاكو عرضية باستوني ليسجل هدف المباراة الوحيد والذي قاد النيراتزوري للفوز التاسع على التوالي وتعزيز صدارته بفارق ثماني نقاط عن أقرب الملاحقين .

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