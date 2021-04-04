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بنزيما يواصل التألق ويقود الريال لانتصار جديد في الليغا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل ريال مدريد سلسلة الانتصارات المتتالية بفوزه على ضيفه أيبار بهدفين دون مقابل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الليغا .

وتقدم الميرينغي بهدف ماركو أسينسيو في الدقيقة الحادية والأربعين، وأنتظر الريال حتى الدقيقة الثالثة والسبعين ليسجل له كريم بن زيما الهدف الثاني ليواصل تألقه في الفترة الأخيرة، كما سجل هدفه الثامن عشر هذا الموسم .

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى ثلاثة وستين نقطة في المركز الثاني مؤقتاً وبفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة ومتقدماً على غريمه برشلونة بنقطة واحدة قبل موقعة الكلاسيكو الجولة المقبلة .

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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