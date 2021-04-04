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ليفربول يكبد آرسنال الخسارة الـ12 في البريمرليغ

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق ليفربول فوزاً هاماً خارج أرضه أمام مضيفه آرسنال بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الإمارات في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح البرتغالي دييغو جوتا أول أهداف ليفربول في الدقيقة الرابعة والستين، وأضاف المصري محمد صلاح الهدف الثاني بعد أربع دقائق، وعاد جوتا لتسجيل الثنائية والهدف الثالث للريز في الدقيقة الثانية والثمانين .

ليرتقي ليفربول للمركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى تسع وأربعين نقطة، فيما توقف آرسنال عند أثنتين وأربعين نقطة في المرتبة التاسعة، كما تكبد آرسنال الخسارة الـ12 له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ليبتعد أكثر عن المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية الموسم المقبل .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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