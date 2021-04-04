شاكة يكشف عن تكليفه محاميًا دوليًا لمتابعة قضية مخالفة اللوائح في انتخابات اتحاد الكرة

أخبار ليبيا 24

كشف إبراهيم شاكة، الذي ترشح لمنصب الرئيس في انتخابات الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن تكليفه محاميًا دوليًّا لمتابعة قضية مخالفات اتحاد الكرة لعدد من اللوائح في انتخابات اتحاد الكرة التي جرت بمدينة طبرق أواخر مارس الماضي.

وأكد شاكة في تصريحات صحفية بأنه تم إعداد ملف يشمل إحدى عشر مخالفة تم توثيقها منها دخل رجال الأمن إلى قاعة الانتخابات وإرغام عدد من رؤساء الأندية على تصوير ورقة الانتخابات بالهاتف النقال بالإضافة إلى الاعتداء على مندوبي الأندية المؤيدين له.

ووصف شاكة ما حدث للمرشحين في انتخابات اتحاد الكرة إساءة إلى الرياضة الليبية، متوقعا صدور قرار من الفيفا بإيقاف اتحاد الكرة المنتخب برئاسة، عبد الحكيم الشلماني، وتكليف لجنة مؤقتة، مؤكدا أن هناك مفاجأت كبيرة ستحدث خلال الفترة المقبلة.

وكان شاكة قد أوضح في تصريحات أعقبت الانتخابات أنه تم إبعاده بقصد من حضور الانتخابات، مشيرا إلى أن الكثيرين تحدثوا عن رشاوى وفساد، وإبعاد بعض الأندية بهدف فوز المرشح عبدالحكيم الشلماني.