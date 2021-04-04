خاص| انتخاب رئاسة مجلس الإدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين

بنغازي 04 أبريل 2021 (وال)- أجري بفندق تيبستي ببلدية بنغازي اليوم الأحد، انتخاب مجلس الإدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية، إن العملية الانتخابية أجريت بحضور رئيس لجنة الانتخابات المكلف بإجراء انتخابات مجلس الإدارة النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين الدكتور إبراهيم هدية المجبري.

وأضاف مراسلنا أن رئيس لجنة الانتخابية أعلن عن نتائج العملية الانتخابية التي استمرت على مدى يومين عقب الاجتماع العادي الذي عقد بحضور رؤساء جميع فروع النقابة، وبعض الشخصيات الرياضية المعروفة، وأسفرت عن فوز القائمة الوحيدة المقدمة لرئاسة مجلس إدارة النقابة بنتيجة 18صوتًا من أصل 22 صوتًا.

وأفاد مراسلنا أن القائمة التي فازت في العملية الانتخابية هي كالتالي:

السيد نصر الدين المهدوي رئيسًا لولاية الثانية، والسيد عز الدين بالعيد نائب أول، والسيد محمد الناجم نائب ثاني، وعضوية كلا من: محمود المجعوك، غفير المنصوري، مسعود الرماش، مصطفى الحامدي، صالح الأشهب، وانتخاب السيد فتحي حمزة أمينًا عامًا للنقابة. (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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