أتلتيكو مدريد يسقط أمام إشبيلية في الليغا

قدّم إشبيلية هديةً ثمينةً لبرشلونة وريال مدريد؛ بفوزه على أتلتيكو مدريد، صاحب صدارة الليغا، بهدف دون مقابل، في قمة الجولة الـ 29، على ملعب “رامون سانشيز بيثيخوان”.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الظهير الأرجنتيني ماركوس أكونيا، من كرة رأسية في الدقيقة الـ 70، مستغلاً عرضية الجناح خيسوس نافاس، وحاول الروخي بلانكوس الوصول إلى شباك أصحاب الأرض، أكثر من مرة، لكن دون جدوى؛ ليحسم إشبيلية المواجهة.

وتوقف أتلتيكو مدريد عند 66 نقطة في صدارة الدوري، متقدمًا على ريال مدريد بثلاث نقاط وأربع نقاط على برشلونة، الذي يُواجه بلد الوليد، مساء اليوم، في ختام الجولة.

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