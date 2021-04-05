في الدقائق الأخيرة.. نيوكاسل يُوقف تقدم توتنهام نحو مراكز الأبطال

فرض نيوكاسل التعادل على ضيفه توتنهام، بهدفين لمثلهما، على ملعب “سانت جيمس بارك”، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح نيوكاسل التسجيل عن طريق البرازيلي جولينتون في الدقيقة الـ 28، وعدّل هاري كين النتيجة للسبيرز بعد دقيقتين، وعاد “كين” لزيارة شباك أصحاب الأرض بحلول الدقيقة الـ 34، ليرتقي إلى صدارة هدافي البريمرليغ.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة؛ تمكن المهاجم جوزيف ويلوك من تحقيق التعادل لنيوكاسل، ليرفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، ليتأخر بفارق نقطتيْن عن تشيلسي الرابع، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 17

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