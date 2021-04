التعادل السلبي يحسم لقاء الأهلي بنغازي وأورلاندو بيراتس

صمد الأهلي بنغازي على أرضه في ملعب شهداء بنينا، أمام ضيفه الجنوب أفريقي أورلاندو بيراتس، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

والتزم الأهلي بكل ملاحظات “الكاف” عقب رفع الحظر وتنظيم المباراة وكان في المستوى المتوقع من نادي المشوار الطويل، أما فنيًا؛ فكان الأهلي ندًا قويًا لأورلاندو، وكان قريبًا في أكثر من مناسبة من التسجيل، لكن الحظ سيطر على أجواء المباراة.

ممثل ليبيا افتقد، في هذا اللقاء، خدمات مدربه، ديجان ارسوف، الذي أصيب بفيروس “كورونا”، قبل يوم من المباراة، لكن رجال الأهلي كانوا حاضرين في موقعة بنينا، واستبسلوا في الدفاع عن مرماهم ليحافظ “الوحيشي” على نظافة شباكه، للمباراة الثانية على التوالي، بعد أن انتهت مباراتهم سلبية النتيجة.

نتيجة التعادل؛ جعلت الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو بيراتس، ونقطتيْن عن المتصدر انيمبا، ولا تزال الآمال قائمةً في بلوغ ربع النهائي.

