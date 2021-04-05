اخبار الرياضة

الأهلي طرابلس يقترب من ضمّ هدّاف الدوري المصري

تم النشر منذُ 52 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب الأهلي طرابلس من إتمام صفقة مهاجم الدوري المصري، حسام حسن، الناشط في صفوف نادي “سموحة”.

وكان رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبو عون، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي إسماعيل الشتيوي، قد التقيا بإدارة نادي “سموحة”، الأيام الماضية، وعرضا على النجم المصري الانضمام للفريق، على سبيل الإعارة، لمدة ستة أشهر مقابل مليون دولار.

ولم يرفض “سموحة” العرض، خاصةً بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى الأهلي، لكنه طلب استشارة مدرب الفريق، والذي يبدو أنه قد وافق على انتقال اللاعب إلى الأهلي طرابلس، حيث أعاد حسام حسن نشر أحد منشورات صفحة تابعة للأهلي على “انستغرام” يُشير فيها إلى قرب انتقال اللاعب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك