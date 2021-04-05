الأهلي طرابلس يقترب من ضمّ هدّاف الدوري المصري

اقترب الأهلي طرابلس من إتمام صفقة مهاجم الدوري المصري، حسام حسن، الناشط في صفوف نادي “سموحة”.

وكان رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبو عون، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي إسماعيل الشتيوي، قد التقيا بإدارة نادي “سموحة”، الأيام الماضية، وعرضا على النجم المصري الانضمام للفريق، على سبيل الإعارة، لمدة ستة أشهر مقابل مليون دولار.

ولم يرفض “سموحة” العرض، خاصةً بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى الأهلي، لكنه طلب استشارة مدرب الفريق، والذي يبدو أنه قد وافق على انتقال اللاعب إلى الأهلي طرابلس، حيث أعاد حسام حسن نشر أحد منشورات صفحة تابعة للأهلي على “انستغرام” يُشير فيها إلى قرب انتقال اللاعب

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