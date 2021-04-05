مانشستر يونايتد يُواصل مُلاحقة السيتي في صدارة البريمرليغ

واصل مانشستر يونايتد، ملاحقة المتصدر مانشستر سيتي، بفوزه على برايتون، في أولد ترافورد، بهدفيْن مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ 30 من البريمرليغ .

وافتتح برايتون أهداف المباراة، عن طريق لاعب اليونايتد السابق داني ويلباك، في الدقيقة الـ 13، وفي الشوط الثاني عدّل “الشياطين الحمر” الكفة عن طريق نجمهم ماركوس راشفورد، في الدقيقة الـ 62.

واختتم الواعد مايسون غرينوود المباراة بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الـ 83؛ ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى ستين نقطة في المركز الثاني، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي الثالث، فيما توقف برايتون عند 32 نقطة في المركز الـ 16.

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