اخبار الرياضة

صبري قشوط يخلف جمال بنور في “الشط”

تم النشر منذُ 50 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقدت إدارة نادي الشط مع المدرب الشاب صبري قشوط؛ للإشراف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم في باقي جولات الممتاز.

ويُعد قشوط المدرب الثالث للكناري في 6 جولات فقط من الدوري الممتاز.

وتم تعيين قشوط خلفاً للمدرب جمال بنور بسبب سوء النتائج، حيث حقق الشط فوزاً وحيداً من ست جولات في الدوري الممتاز، كان ضد فريق يقف بهدف دون رد في آخر مباراة قبل توقف الدوري الممتاز.

وكان صبري قشوط قد قدّم استقالته من تدريب نادي الوحدة بعد مرور ثلاث جولات فقط من الدوري الممتاز، رغم تقديم فريق الوحدة أداءً مقنعاً ومميزاً هذا الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك