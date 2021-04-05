صبري قشوط يخلف جمال بنور في “الشط”

تعاقدت إدارة نادي الشط مع المدرب الشاب صبري قشوط؛ للإشراف على حظوظ الفريق الأول لكرة القدم في باقي جولات الممتاز.

ويُعد قشوط المدرب الثالث للكناري في 6 جولات فقط من الدوري الممتاز.

وتم تعيين قشوط خلفاً للمدرب جمال بنور بسبب سوء النتائج، حيث حقق الشط فوزاً وحيداً من ست جولات في الدوري الممتاز، كان ضد فريق يقف بهدف دون رد في آخر مباراة قبل توقف الدوري الممتاز.

وكان صبري قشوط قد قدّم استقالته من تدريب نادي الوحدة بعد مرور ثلاث جولات فقط من الدوري الممتاز، رغم تقديم فريق الوحدة أداءً مقنعاً ومميزاً هذا الموسم.

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