الأهلي طرابلس يتوج بلقب الدوري الليبي لكرة السلة قبل ختام البطولة

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توّج فريق الأهلي طرابلس بلقب بطولة الدوري الليبي لكرة السلة قبل ختام جولة نهائيات ذهاب السداسي في بنغازي.

وجاء تتويج الأهلي طرابلس باللقب بعد فوزه على المروج اليوم الإثنين بنتيجة 88 مقابل 45 على أرضية مجمع سليمان الضراط.

وقدم الأهلي طرابلس خلال نهائي السداسي أداء ثابتًا حيث حقق 8 انتصارات في مرحلتي الذهاب والإياب وخسر مباراة واحدة أمام النصر .

وتختتم يوم غدا الثلاثاء منافسات ذهاب الدور السداسي للنهائيات بمباراة الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي ولن يكون للمباراة تأثير على لقب البطولة.

وبهذا التتويج رفع الأهلي طرابلس تتويجه بلقب الدوري الليبي لكرة السلة إلى 6 بطولات، هي: 1967/1968 و1968/1969 و1970/ 1971 و2000/2001 و2013/2014 و2020/2021.