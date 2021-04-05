الشط والمحلة في افتتاح مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثانية

تفتتح مباريات الأسبوع السابع للمجموعة الثانية يوم الجمعة المقبل بلقاء يجمع الشط والمحلة بملعب طرابلس.

فيما تقام يوم السبت ثلاث مباريات حيث يستقبل رفيق السويحلي بملعب صبراتة والاتحاد المصراتي يلتقي الأولمبي بملعب مصراتة فيما يحتضن ملعب طرابلس الدولي مباراة الوحدة والأهلي طرابلس وتقام يوم الأحد مباراتان الأولى تجمع ابوسليم والاتحاد بملعب طرابلس والثانية يواجه فيها الخمس المدينة بملعب الخمس.

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