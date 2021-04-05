المحلة يطالب بروزنامة محددة للدوري الليبي

أخبار ليبيا24

خاطب مجلس إدارة نادي المحلة لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن إصدار جدول مرحلة الذهاب للدوري الليبي هذا الموسم.

وطالب نادي المحلة بإصدار جدول الذهاب كاملا وتحديد توقيت وزمن وملاعب المباريات.

وأشار النادي، في خطاب اطلعت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، إلى أن هذا الطلب جاء بسبب الالتزامات المستحقة على النادي من مرتبات الطاقم الفني والإداري واللاعبين ما يتسبب في خسائر مالية عالية بسبب تأخر وتوقف الدوري .

وأوضحت، أن مباريات المنتخب الليبي مجدولة أصلا إلى نهاية الموسم، مما يسهل على لجنة المسابقات وضع روزنامة متكاملة إلى نهاية الموسم .