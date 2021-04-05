الليغا.. طموح برشلوني لتقليص فارق صدارة وإنقاذ موسمه

تقرير| 218

للاقتراب أكثر من صدارة الليغا وتقليص الفارق مع أتلتيكو مدريد، سيكون برشلونة على موعد مع مواجهة ختام المرحلة 29 مع ضيفه بلد الوليد على ملعب الكامب نو.

ويبلغ رصيد أبناء المدرب كومان 62 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن الصدارة، فارق ليس بالبعيد خصوصاً مع بقاء 10 مباريات للفريق حتى نهاية الموسم الذي ربما تكشف معالمه في حال حصد النقاط الثلاث من بلد الوليد الذي يسعى للخروج من دائرة الخطر، وحسم مواجهة الكلاسيكو الجولة المقبلة أمام غريمه ريال مدريد.

وكان تألق الفريق منذ بداية 2021 واضحاً، فرفقاء ميسي لم يتعرضوا للخسارة منذ الخامس من ديسمبر الماضي في الليغا والانتصارات الخمسة المتتالية، وتألق الهجوم وعودة غريزمان للتسجيل كان أساساً لتكملة الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

الاعتماد على أظهرة الفريق الكاتالوني من قبل المدرب رونالد كومان هو أساس أغلب أهداف برشلونة هذا الموسم، تألق كلّ من الأمريكي سيرجينيو ديست وجوردي ألبا له دور واضح في الآونة الأخيرة وضعت البلوغرانا منافساً شرساً على صدارة الليغا في وقت ليس بالبعيد، كما أن تألق النجم ليونيل ميسي بعد استقرار إدارة النادي ومواصلة ريادة ترتيب هدافي الفريق له الدور الأبرز هذا الموسم.

يعد برشلونة أمام فرصة لتضييق الفارق مع الروخي بلانكوس، فرصة قد لا تأتي أكثر من مرة خلال الموسم لتجديد أمل استعادة لقب الضائعة الموسم الماضي لصالح الغريم ريال مدريد، وفي حال تحقق حلم التتويج سيكون الموسم ناجحاً بامتياز رغم ظروف الموسم والتخبط في الموسمين الآخيرين.

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