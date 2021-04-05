اخبار الرياضة

الحكم الدولي خالد مخلوف يشارك في بطولة “NR EVents” بتونس 

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- خاص 

شارك الحكم الدولي في لعبة القوة البدنية الدكتور خالد مخلوف في بطولة “NR EVents” بتونس العاصمة داعما لتحكيم التونسي المستجد في لعبة القوة البدنية. 

وقال مخلوف لـ”أخبار ليبيا24″ إن تونس دخلت لعبة القوة البدنية منذ وقت قصير سنتين تقريبًا بعد ان انقطعت عنها منذ فترة طويلة ومشاركتنا هي دعم لهم. 

وأضاف الحكم الدولي :”دعمنا تمثل في التحكيم والمدربين من قبل الحكم الدولي رفيق الكوافي الذي قدم لهم العام الماضي دورات تحكيمية لمدة أسبوع تقريبا”. 

وتابع مخلوف :“الآن قاموا بتنظيم بطولة وشاركت معهم بإعطاء نصائح أثناء البطولة عمليًا، وشاركت معهم كحكم لتشجيعهم”. 

وأشار مخلوف إلى أنه تم الاتفاق على أن يقدم لهم مدرب منتخب ليبيا للقوة البدنية طارق مخلوف برنامجًا تدريبيًا الفترة المقبلة يستهدف المدربين التوانسة في اللعبة

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اخبار ليبيا 24

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