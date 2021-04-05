الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه يُطلع اللجنة العليا لبطولة المنطقة الشرقية والغربية البرنامج العام

بنغازي 05 أبريل 2021 (وال)- كشف الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه عبد الحميد مصطفى بن رجب، عن البرنامج العام لبطولة المنطقة الشرقية والغربية المزمع انطلاقه في التاسع من شهر أبريل الحالي.

هذا وجاء ذلك – في كتاب – وجهه للجنة العليا ببطولة المنطقة الشرقية والغربية، حيث ضم أعضاء اللجنة بالمنطقة الغربية كلا من: نضال أبو دقة، عبد الرحمن الرابطي، عبد الجواد الشفتري، بالتنسيق مع المدير الفني وفق الآتي: إجراء الميزان يوم الخميس 8 – 4 -2021، فتح الميزان على تمام الساعة الرابعة بمدينة مصراتة، وأعضاء اللجنة بالمنطقة الشرقية ضم: فوزي مسعود هدية، عبد الله محمد الكيلاني، مجدي أبو بكر العرفي، بالتنسيق مع المدير الفني وفق الآتي: إجراء الميزان يوم الخميس 8 – 4 – 2021، وفتح الميزان الساعة الرابعة بنادي قار يونس، وذلك قبيل انطلاق البطولة في التاسع والعاشر من أبريل الحالي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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