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الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه يُطلع اللجنة العليا لبطولة المنطقة الشرقية والغربية البرنامج العام

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 05 أبريل 2021 (وال)- كشف الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتيه عبد الحميد مصطفى بن رجب، عن البرنامج العام لبطولة المنطقة الشرقية والغربية المزمع انطلاقه في التاسع من شهر أبريل الحالي.

هذا وجاء ذلك – في كتاب – وجهه للجنة العليا ببطولة المنطقة الشرقية والغربية، حيث ضم أعضاء اللجنة بالمنطقة الغربية كلا من:  نضال أبو دقة،  عبد الرحمن الرابطي، عبد الجواد الشفتري، بالتنسيق مع المدير الفني وفق الآتي:  إجراء الميزان يوم الخميس 8 – 4 -2021، فتح الميزان على تمام الساعة الرابعة بمدينة مصراتة، وأعضاء اللجنة بالمنطقة الشرقية ضم: فوزي مسعود هدية، عبد الله محمد الكيلاني، مجدي أبو بكر العرفي، بالتنسيق مع المدير الفني وفق الآتي: إجراء الميزان يوم الخميس 8 – 4 – 2021، وفتح الميزان الساعة الرابعة بنادي قار يونس، وذلك قبيل انطلاق البطولة في التاسع والعاشر من أبريل الحالي. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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