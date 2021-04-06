تونس | إعلان عن بطولة ودية استعدادًا لمشاركة منتخبي الليبي والتونسي في بطولتي أفريقيا والعالم للقوة البدنية

تونس 06 أبريل 2021 (وال)- أعلن في العاصمة التونسية عن الاتفاق بين الاتحاد الليبي للقوة البدنية والاتحاد التونسي، لتنظيم بطولة ودية بتونس استعدادًا منتخبي البلدين لقادم المواعيد في بطولتي أفريقيا والعالم.

هذا ويأتي الاتفاق ضمن إطار التعاون المتبادل بين البلدين الشقيقين في لعبة القوة البدنية، وقد حضر مندوب الاتحاد الليبي الحكم الدولي الدكتور خالد مخلوف، الذي قدّم العديد من النصائح الحكام المستجدين في تونس، إلى جانب قيام بتحكيم عدة أوزان في البطولة، بالإضافة لمشاركة مدرب منتخب الليبي الكابتن طارق مخلوف. (وال- تونس) ر ع/ ر ت

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