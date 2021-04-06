دوري التتويج … بـ 34 نقطة الأهلي طرابلس يهزم المروج ويحسم مسألة التتويج باللقب

بنغازي 6 إبريل 2021 (وال) حسم فريق الأهلي لكرة السلة الأمور والجدل بتتويجه ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه، عقب تفوقه على فريق المروج بفارق (34) نقطة، وبواقع (88) مقابل (54) نقطة ، وذلك لحساب أولى مباريات اليوم الرابع من المرحلة الثانية من دوري التتويج لكرة السلة.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الإثنين – في مجمع سليمان الضراط في بنغازي، أدارها ثلاثي تحكيمي متكون من التونسي ( هيكل قسطنطينة ) حكماً أولاً، و ( عبد الحميد الحمري ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( أيمن الشوشان ) حكماً ثالثاً، تمكن فيها أبناء المدرب التونسي ( عبد المنعم عون ) من نيل لقب الدوري الليبي لكرة السلة للموسم الرياضي 20/21 ، وذلك قبيل إنتهاء النهائيات بيوم واحد.

ولكم الفترات في سطور: الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق (10) نقاط، وبواقع (20) مقابل (10) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق (16)نقطة، وبواقع (30) مقابل (14) نقطة.

الفترة الثالثة :انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق (9)نقاط ، بواقع (26) مقابل (17) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة المروج بفارق نصف سلة، وبواقع (13) مقابل (12) نقطة.

هذا وتميز في هذه المقابلة من جانب فريق الأهلي لاعبه الأمريكي(دواين جاكسون ) مسجلاً أعلى عدد من النقاط، حاصدا (34) نقطة في زمن (33:45)، وحقق عدد (14) متابعة ،وعدد (4) تمريرات حاسمة، إضافة إلى عدد(3) قطع للكرة، زد على ذلك عدد (4) ثلاثيات من أصل (9) محاولات.

وجاء ثانياً لاعب المروج ( غيث عبد الرحمن ) مسجلاً عدد (20) نقطة، وعمل عدد (16) متابعة، وعدد (2) تمريرات حاسمة، وعدد (2) قطع للكرة، وذلك في زمن (36:24)، وحل ثالثاً لاعب الأهلي (نسيم بدروش) مسجلاً (15) نقطة، وكانت له (8) متابعات، وعدد (10) تمريرات حاسمة، وذلك في زمن (33:36). ( وال ـ بنغازي) س إ / ك و

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