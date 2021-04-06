دوري التتويج .. ” كوين ” يتعملق في ديربي بنغازي أمام الأهلي

بنغازي 6 إبريل 2021 (وال) تعملق اللاعب الأمريكي بفريق النصر لكرة السلة (تريفيل كوين ) في ديربي بنغازي أمام فريق الأهلي، عندما قاد فريقه للفوز على الأخير بفارق (37) نقطة، وبواقع (103) مقابل (66) نقطة، وذلك لحساب آخر مباريات اليوم الرابع من مرحلة الإياب من دوري التتويج لكرة السلة، في المباراة التي أحتضنها مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

ونجح الأمريكي ” تريفيل كوين ” في تسجيل أعلى عدد من النقاط باللقاء حيث بلغت إلى (30) نقطة، وسيطر بل جمع (9) متابعات ما بين هجومية ودفاعية، واستطاع أن يقوم بـ (7) تمريرات حاسمة ” أسيست “، وعدد (6) قطع للكرة ” ستيل ” إضافة إلى نجاحه في تسجيل (6) ثلاثيات من أصل (12) محاولة، وذلك في زمن (33:40).

نتائج الفترات الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة الأهلي بفارق نصف سلة، وبواقع (24) مقابل (23) نقطة.

الفترة الثانية : انتهت لصالح سلة النصر بفارق (6) نقاط، وبواقع (14) نقطة مقابل (8) نقاط.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة النصر بفارق نصف سلة، وبنتيجة (25) مقابل (24) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لصالح سلة النصر بفارق (31) نقطة، وبنتيجة (41) مقابل (10) نقاط.

المباراة التي أدارها ثلاثي تحكيمي تكون من التونسي (سامي بلغارق ) حكماً أولاً، و الدولي ( هيثم الساروي ) حكماً ثانياً، بالإضافة إلى ( إبراهيم الشوشان ) حكماً ثالثاً، برز أيضاً فيها لاعب النصر ( عبد الرازق التركي ) مسجلاً (15) نقطة ، وعمل عدد (11) متابعة، وعدد (2) تمريرات حاسمة، وعدد (1) اعتراض للكرة ” بلاك شوت ” وثلاثية وحيدة، وذلك في زمن (20:52). ( وال ـ بنغازي) س إ / ك و

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