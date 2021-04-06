“الطائر المهاجر” يعود إلى صفوف “الاتحاد”

قدمت إدارة نادي الاتحاد، مساء الأمس، لاعبه الجديد محمد المنير، عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

المركز الإعلامي لنادي الاتحاد؛ وصف المنير بـ”الطائر المهاجر”، الذي حلّق بأجنحته في أوروبا وأمريكا ثم عاد إلى بيته الذي تعلم فيه الطيران.

وقد خاض اللاعب الدولي تجارب في صربيا وروسيا البيضاء، ثم انتقل إلى لوس أنجلوس الأمريكي، حيث انتهى عقده معه مطلع هذا العام، وارتبط بعدها اسمه بعدة أندية عربية كبيرة، كالترجي والزمالك، لكن الظهير الأيسر اختار العودة إلى بيته، ومواصلة المشوار مع الاتحاد، إلى نهاية هذا الموسم.

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