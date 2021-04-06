“ديمبلي” يقود “برشلونة” إلى فوزٍ مهمّ على حساب “بلد الوليد”

قاد عثمان ديمبلي، “برشلونة” إلى فوزٍ مهمّ على حساب “بلد الوليد”، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وعلى “الكامب نو”، كان “برشلونة” قريبًا من افتتاح التسجيل، لكن كل محاولاته لم تصب مرمى الضيوف.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة؛ استطاع الفرنسي عثمان ديمبلي التوقيع على هدف الفريق الوحيد، الذي منح النادي الكتالوني النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة اقترب برشلونة من الصدارة، بعد أن قلّص الفارق لنقطة واحدة بينه وبين “أتلتيكو مدريد”، المتصدّر، حيث رفع برشلونة رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني.

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