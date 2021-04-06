في الأبطال.. السيتي يستضيف دورتموند.. وليفربول ضيفًا على ريال مدريد

تنطلR، اليوم، منافسات ربع نهائي البطولة الأبرز، دوري أبطال أوروبا، فبعد إقصاء برشلونة ويوفنتوس، في الدور الماضي؛ ستكون الإثارة حاضرةً بمفاجآت أخرى متوقعة في دور الثمانية.

ضربة البداية ستكون على ملعبيْ الاتحاد والفريدو دي ستيفانو، حيث سيحتضن الأول قمة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند، كتيبة غوارديولا أصبحت أكثر نضجًا، هذا الموسم، وستكون منافسة حقيقية على اللقب، لكن عليها أولاً تجاوز بروسيا دروتموند، والذي بكل تأكيد، لن يكون شبيهًا بمواطنه بروسيا مونشغلادباخ، الذي وقع بسهولة في شباك الستيزن.

مباراة؛ ربما لن تكشف على هوية المتأهل إلى الدور المقبل، وبالتأكيد فإن الحسم سيتأجل لموقعة الإياب لنعرف منها أحد أضلاع المربع الذهبي.

القمة الأخرى؛ ستكون في مدريد، وفرصةٌ كبيرةٌ لليفربول للثأر من الريال، الذي اقتلع منه لقب 2018.

“قمة الفريدو دي ستيفانو”؛ تشهد غياب القائد “راموس” وسط حضور جميع نجوم الريدز، باستثناء صخرة الدفاع، فان ديك، الذي غاب عن الفريق منذ بداية الموسم، بسبب الإصابة.

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