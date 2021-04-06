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“غدوة” يُتوجّ بلقب المنطقة السادسة للكرة المصغّرة

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت على ملعب التحدي في بلدة حج حجيل في بلدية مرزق، المباراة النهائية لكرة القدم المصغّرة للمنطقة الجنوبية السادسة، والتي فاز فيها فريق غدوة، على حساب الصمود تساوة، بضربات الجزاء.

وتعتبر هذه المباراة من اللقاءات المثيرة؛ لما شهدته من تنافس وتفاعل ملحوظ من قبل اللاعبين والجمهور، وانتهت بالتعادل”4-4″، قبل أن تُحدّد ضربات الجزاء الفائز في هذه المباراة.

يُشار إلى أن الصمود قد تصدر المجموعة الأولى، التي تضمّ “الريف والنسور والتحدي”، بينما كان غدوة متصدرًا المجموعة الثانية وتضّم “الشروق والنصر والإيمان”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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