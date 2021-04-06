وزير الرياضة يجتمع برئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم

طرابلس 06 أبريل 2021 (وال) – عقد وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية ” عبد الشفيع الجويفي” اجتماعا مع رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” بحضور النائب الأول لرئيس الاتحاد خميس أدم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات للمشاركة الأفريقية والدولية القادمة وتجهيز الملاعب وفقا للموصفات العالمية وامكانية دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم و تسوية الالتزامات المالية السابقة .

وأكد وزير الرياضة حرص وزارته على توفير كل الدعم اللازم للرياضيين خاصة المنتخب الوطني، مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهد والعمل لتحقيق النتائج التي ينتظرها الجمهور الليبي . (وال- طرابلس) ر ت

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