الإثارة تعوة بعودة الدوري الليبي الجمعة المقبلة

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تعود عجلة الدوري الليبي للدوران الجمعة المقبل وذلك بعد أن حددت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الجولة السابعة للمجموعتين الأولى والثانية.

وستشهد الجمعة إقامة مباراتين في المجموعة الأولى حيث يستقبل التعاون ضيفة النصر بملعب أجدابيا ويستضيف دارنس منافسه الأنوار على ملعب درنة وتنطلق مباريات المجموعة الثانية بلقاء وحيد بلقاء يجمع المحلة والشط بملعب طرابلس.

وتتواصل مباريات الجولة السابعة يوم السبت بلقاء نجوم أجدابيا والتحدي على ملعب أجدابيا في المجموعة الأولى وثلاثة مباريات في المجموعة الثانية حين يستقبل رفيق منافسه السويحلي على ملعب صبراتة ويستضيف الاتحاد المصراتي نظيرة الأولمبي على ملعب مصراتة ويحتضن ملعب طرابلس دربي العاصمة الذي يجمع الوحدة والاهلي طرابلس .

وتختتم مباريات الجولة السابعة الأحد القادم وذلك بلقاء الصداقة و الهلال بملعب شحات و خليج سرت والأخضر في سرت ضمن منافسات المجموعة الأولى بينما يلتقي في المجموعة الثانية في ذات الموعد أبوسليم والاتحاد بملعب طرابلس والخمس والمدينة على ملعب الخمس.