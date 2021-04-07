للمرة السادسة في تاريخه .. الأهلي طرابلس بطلاً للدوري الليبي

بنغازي 7 إبريل 2021 (وال) توج فريق الأهلي لكرة السلة بلقب دوري كرة السلة الليبي للمرة السادسة في تاريخه ،عقب تفوقه في آخر أيام المرحلة الثانية من دوري التتويج لكرة السلة على الأهلي بنغازي بفارق (15) نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان في مدينة بنغازي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء- توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من الدولي (هيثم الساروي ) حكماً أولاً،و (خالد أحنيش ) حكماً ثانياً، و (عمر الشوشان ) حكماً ثالثاً، دخلها الأهلي طرابلس وهو يعي جيداً بأنه بطلاً لهذا الموسم، وذلك عندما حسم مسألة التتويج في اليوم ما قبل الأخير بتفوقه على المروج.

وعلى الرغم أن المباراة تعد حاصل تحصيل بين الفريقين، ومحسوم فيها أمر التتويج ، إلا أن اللقاء جاء سريعاً ومثيراً، قدم من خلاله الفريقان عرضاً سلاوياً قوياً حتى أخر اللقاء، والذي انتهى بنتيجة ( 80 مقابل 65 ) نقطة.

هذا وتميز في المقابلة لاعب الأهلي طرابلس الأمريكي (دواين جاكسون ) مسجلاً ( 36 ) نقطة، في زمن (29:48)، وعمل من خلالها (8) متابعات، وعدد (4) تمريرات حاسمة، وعدد (4) قطع للكرة، وعدد(1) اعتراض للكرة، إضافة إلى تسجيله إلى عدد (4) ثلاثيات من (14) محاولة.

وبرز أيضاً في اللقاء الختامي لاعب الأهلي ( محمد الساعدي ) مسجلاً (12) نقطة ، وعمل عدد (16) نقطة، وعدد (3) تمريرات حاسمة، وعدد (2) قطع للكرة، وعدد (1) اعتراض للكرة، وذلك في زمن (31:58).

هذا وبعد أن انتهت المباراة، قامت اللجنة المنظمة والمشرفة على نهائيات ليبيا لكرة السلة، تتويج الفرق المتحصلة على التراتيب الثلاثة الأولى، وتسليم الجوائز الفردية المخصصة في هذه النهائيات. (وال ـ بنغازي) س إ / ك و

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