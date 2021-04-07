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فينيسيوس يتألق أمام ليفربول في أبطال أوروبا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم ريال مدريد قمة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ألفريدو ستيفانو في مدريد .

ثلاثية مدريد أفتتحها فينيسيوس جونيور أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة والعشرين مستغلاً تمريرة توني كروس، وبعد تسع دقائق أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني بعد خطأً دفاعي فادح، وقلص المصري محمد صلاح الفارق في الدقيقة الحادية والخمسين، إلا أن فينيسيوس جونيور عاد لتسجيل الثنائية والهدف الثالث للميرينغي في الدقيقة الخامسة والستين .

ليقترب الريال من بلوغ نصف نهائي المسابقة لكنه سيصطدم بالريدز في الرابع عشر من الشهر الجاري على ملعب أنفيلد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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