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كورونا تبعد نجم بايرن ميونيخ عن دوري الأبطال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بايرن ميونيخ إصابة نجمه الشاب سيرج غنابري بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وأكد النادي البافاري بأن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها على جميع اللاعبين أثبتت إصابة غنابري بفيروس كورونا ليخضع مباشرة للعزل المنزلي، ومن المنتظر أن يعتمد المدرب هانزي فليك على التشكيلة التي خاضت مواجهة لايبزيغ في قمة الجولة الماضية من البوندسليغا بمشاركة كل من كينغسيلي كومان ولوروا ساني على الأطراف .

هذا وسيغيب غنابري في المباراة أمام سان جيرمان لينضم للنجم روبرت ليفاندوفيسكي الذي تأكد غيابه لقرابة شهر متواصل بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده بولندا في تصفيات المونديال .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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