كورونا تبعد نجم بايرن ميونيخ عن دوري الأبطال

أعلن بايرن ميونيخ إصابة نجمه الشاب سيرج غنابري بفيروس كورونا ليتأكد غيابه عن المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا .

وأكد النادي البافاري بأن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجراها على جميع اللاعبين أثبتت إصابة غنابري بفيروس كورونا ليخضع مباشرة للعزل المنزلي، ومن المنتظر أن يعتمد المدرب هانزي فليك على التشكيلة التي خاضت مواجهة لايبزيغ في قمة الجولة الماضية من البوندسليغا بمشاركة كل من كينغسيلي كومان ولوروا ساني على الأطراف .

هذا وسيغيب غنابري في المباراة أمام سان جيرمان لينضم للنجم روبرت ليفاندوفيسكي الذي تأكد غيابه لقرابة شهر متواصل بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده بولندا في تصفيات المونديال .

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