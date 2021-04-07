سان جيرمان يؤكد إصابة فلورنزي بفيروس كورونا

أعلن باريس سان جيرمان إصابة ظهيره أليساندرو فلورينزي بفيروس كورونا وغيابه عن لقاء بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا .

وقال بطل فرنسا ووصيف النسخة الماضية في بيانه بأن المسحة التي أجراها فلورينزي جاءت إيجابية بفيروس كورونا مشيراً إلى أن اللاعب الإيطالي سيخضع للعزل المنزلي وفقاً للبوتوكول الصحي مضيفاً إلى أنه كان في منزله منذ أيام كإجراء احترازي .

وسينضم فلورينزي لقائمة الغيابات التي ستشهدها القمة أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال إضافة إلى مواطنه ماركو فيراتي الذي أصيب قبل أيام بفيروس كورونا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية