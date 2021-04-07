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أكاديمية النخبة الليبية تحظى بالاهتمام وتتطلع لمستقبل أفضل

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رغم حداثة تأسيسها إلا أن أكاديمية النخبة الليبية لكرة القدم استطاعت أن تخطف الأنظار من خلال ما قامت به من عمل كبير في استقطاب المواهب اليافعة بمختلف الفئات وهو الأمر الذي جعلها تحظى بثقة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

حيث تم اعتمادها رسمياً لتكون ضمن الأكاديميات بالهيئة وهي شهادة اعتراف بنجاح برنامجها في صقل وتنمية قدرات اللاعبين بالفئات السنية وبالأخص في قطاع الناشئين.

كما حظيت أكاديمية النخبة بشرف المشاركة في مسابقات الفئات السنية التي يُشرف على إقامتها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس وهي خطوة مهمة في سبيل التطور ومنح الفرصة لنجوم المستقبل بهذه الاكاديمية للاحتكاك واكتساب خبرة المباريات الرسمية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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