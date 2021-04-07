أكاديمية النخبة الليبية تحظى بالاهتمام وتتطلع لمستقبل أفضل

رغم حداثة تأسيسها إلا أن أكاديمية النخبة الليبية لكرة القدم استطاعت أن تخطف الأنظار من خلال ما قامت به من عمل كبير في استقطاب المواهب اليافعة بمختلف الفئات وهو الأمر الذي جعلها تحظى بثقة الهيئة العامة للشباب والرياضة.

حيث تم اعتمادها رسمياً لتكون ضمن الأكاديميات بالهيئة وهي شهادة اعتراف بنجاح برنامجها في صقل وتنمية قدرات اللاعبين بالفئات السنية وبالأخص في قطاع الناشئين.

كما حظيت أكاديمية النخبة بشرف المشاركة في مسابقات الفئات السنية التي يُشرف على إقامتها الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس وهي خطوة مهمة في سبيل التطور ومنح الفرصة لنجوم المستقبل بهذه الاكاديمية للاحتكاك واكتساب خبرة المباريات الرسمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية