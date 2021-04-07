مواجهة منتظرة لفك الارتباط بين يوفنتوس ونابولي

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مواجهة مؤجلة ستقام في سهرة الأربعاء ضمن الدوري الإيطالي، ففي أليانز ستاديوم سيكون الصدام بين يوفنتوس المتراجع في الآونة الأخيرة ونابولي في قمة مرتقبة ومواجهة مؤجلة من العيار الثقيل برسم الجولة الثالثة.

تسببت القمة المؤجلة بأزمة في بداية الموسم بعدما ألغيت لعدم سفر نابولي إلى تورينو بسبب تفشي فيروس كورونا وقواعد البروتوكول الصحي، لتحتسب النتيجة لصالح البيانكونيري، لكن لجوء فريق الجنوب الإيطالي للمحكمة الرياضية في البلاد غير المعادلة، وتقررت حينها إعادة المباراة من جديد في وقت تحدده رابطة الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس المباراة وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ولا شيء سواها، بعد جمعه نقطة واحدة من أصل ست في المباراتين الأخيرتين بالخسارة أمام بينيفينتو والتعادل في الديربي أمام تورينو، وفي حال السقوط على ملعبه مجددا تزيد التكهنات بشأن رحيل مدربه الشاب أندريا بيرلو الذي أخفق في وضع اسمه منافسا قويا حتى الآن في أول مواسمه في الكالتشيو.

في الجهة الأخرى يطمح البارتينوبي الذي يتساوى مع يوفنتوس بـ56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أتالانتا الثالث، لتحقيق الفوز الثاني هذا الموسم على رفقاء رونالدو الذي يُقدّم كل ما يلزم فريقه باعتلائه صدارة الهدافين بأربعة وعشرين هدفا.

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