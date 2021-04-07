في تكرار لنهائي لشبونة.. البايرن يُواجه سان جيرمان بدوري الأبطال

تقرير| 218

يحتضن ملعب “أليانز أرينا” معقل بطل أوروبا نسخة مكررة لنهائي الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل بايرن ميونيخ البطل ضيفه باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأغلى في القارة.

ستكون الحسابات الخاصة أساسا للمدرب “هانز فيليك” أمام سان جيرمان خاصة أن بطل فرنسا تغير أداؤه التكتيكي مع قدوم المدرب ماوريتسيو بوتشيتينو الذي خلف توماس توخيل في قيادة الفريق، وإقصاء برشلونة من ثمن النهائي برباعية في الكامب نو، الفريق البافاري الذي حسم نهائي الموسم الماضي بصعوبة أمام بطل فرنسا بهدف دون مقابل، سيسعى لتكريس السيطرة الألمانية على الأندية الفرنسية في المواسم الأخيرة، ليطمح بعدها للتأهل إلى المربع الذهبي ويكون المنافس الرئيسي من أجل الاحتفاظ بلقبه للموسم الثاني على التوالي.

الخبرات والاستقرار هو ما يمر به عملاق بافاريا على المستوى المحلي، ما جعله في صدارة البوندسليغا بفارق سبع نقاط عن أقرب الملاحقين، أما رفقاء نيمار ومبابي فقد تراجعوا في الدوري الفرنسي بعد السقوط الأخير أمام ليل في قمة الدوري.

الغيابات تضرب الفريقين قبل المواجهة المرتقبة، إصابات بالجملة لكن التنافس لن يتغير، قمة منتظرة بذكريات نهائي لشبونة بين بطل ألمانيا وبطل فرنسا قبل مواجهة حديقة الأمراء في باريس الأسبوع المقبل.

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