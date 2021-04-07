الأهلي بنغازي يشد رحال لجنوب أفريقيا تأهبا لمواجهة أورلاندو بيراتس

يشد فريق الأهلي بنغازي الرحال إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات دوري المجموعات من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الأهلي بنغازي الذي سيسعى في المواجهة الثانية أمام أورلاندو بيراتس على ملعب أورلاندو بجوهانسبورغ لتحسين الصورة الذي ظهر بها الفريق في لقاء الذهاب.

يشار إلى أن الأهلي بنغازي يحل في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط بعد أن حقق الفوز على وفاق سطيف الجزائري و خسر لقاءه أمام انييمبا النيجيري وتعادل في اللقاء الأخير أمام أورلاندو بيراتس دون أهداف.

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