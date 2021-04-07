نادي السويحلي يوقع عقدا مع مدرب الفريق الأول والطاقم المرافق

أقامت إدارة نادي السويحلي مؤتمرا صحفيا قدمت فيه الطاقم التدريبي الجديد بقيادة التونسي أنيس البوسعايدي ومساعده المدرب الوطني رياضي الشريف ومدرب الحراس التونسي حمدي بابا

هذا وقد حضر مراسم المؤتمر الصحفي عدد من الصحفيين ومراسلي القنوات ومسؤولي نادي السويحلي ،،وقد عبر البوسعايدي عن سعادته لخوض هذه التجربة مع نادي السويحلي آملا أن يقدم مستويات طيبة، ومن جهته قال مدرب الحراس الجديد حمدي بابا بأن هذه هي التجربة الثانية مع البطولة الليبية وهو على دراية كاملة بعقلية اللاعب الليبي ويأمل أن يقدم مايرضي طموح جماهير نادي السويحلي.

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