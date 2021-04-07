خاص | جوائز فردية في نهائي دوري التتويج لكرة السلة ببنغازي

بنغازي 07 أبريل 2021 (وال)- على هامش المباراة الأخيرة المندرجة تحت المرحلة الثانية من دوري التتويج لكرة السلة المقام في بنغازي، جرى مراسم تسليم جوائز فردية للمتميزين من صفحة كرة السلة الليبية، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الليبي لكرة السلة.

هذا وكان الاتحاد الليبي للعبة واللجنة الفنية والتنظيمية، قامت بتتويج الفرق الثلاثة المتحصلة على التراتيب الأولى، في بروتوكول معتاد عليه بمسك ختام البطولة الليبية.

وجاء التقييم والاختيار المتفوقين، بعد رجوع اتحاد اللعبة واللجنة الفنية إلى هيكلية الإحصاء، والتي تعد دقيقة في كرة السلة، إضافة إلى أن الإحصاء هو عملية جمع المعلومات وتوثيقها رقمًا للأداء الذي ينجزه اللاعب أو الفريق أثناء المباريات، وتبيان مواطن القوة والضعف في أداء الفريق، من خلال المحاولات الفاشلة والناجحة.

وقد تحصل على جائزة أفضل لاعب صاعد مهند السويح لاعب اليرموك، وتحصل لاعب الأهلي طرابلس نسيم بدروش على جائزة أفضل جناح، وزين العابدين مكراز لاعب النصر تحصل على جائزة أفضل صانع ألعاب، في حين نال لاعب الأهلي بنغازي إسماعيل الجهمي على أفضل لاعب مركز 3.

وتوّج لاعب الأهلي بنغازي سفيان الشويهدي بجائزة أفضل لاعب يشغل مركز (4)، وذهبت جائزة أفضل لاعب يشغل مركز (5) للاعب المروج غيث عبد الرحمن، وجائزة أفضل مدافع نالها لاعب الأهلي طرابلس محمود بالحاج، فضلا على إن جائزة أفضل مدرب كانت من نصيب المدرب التونسي للأهلي طرابلس عبد المنعم عون.

وتحصل لاعب الاتحاد الأمريكي المسلم موسى عبد العليم على جائزتي أفضل رامي ثلاثيات، وأفضل مسجل للنقاط برصيد (300) نقطة، في حين تحصل لاعب الأهلي طرابلس الأمريكي دواين جاكسون على جائزة أفضل لاعب أجنبي، فيما تحصل زميله بالفريق محمد الساعدي على جائزة أفضل لاعب في الدوري، وأفضل لاعب متطور تحصل عليها لاعب الاتحاد أحمد الفلاح. (وال- بنغازي) س أ/ ر ت

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