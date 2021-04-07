بنغازي | تكليف اللجنة العليا لبطولة المنطقة الشرقية للكاراتيه

بنغازي 08 أبريل 2021 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه المهندس جمال الرعيض، قرارًا يقضي بتكليف اللجنة العليا للبطولة المنطقة الشرقية للعبة.

هذا وتضمن القرار رقم (11) لسنة 2021 م في مادته الأولى: تكليف كلا من:

وتضمن القرار في المادة الثانية: ممارسة اللجنة العليا للبطولة مهامها وفق الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي والممنوحة لها في هذا القرار، أو أي مهام أخرى قد تُسند لها من قبل المكتب التنفيذي للإتحاد الليبي للكاراتيه. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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