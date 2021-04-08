فوز بالميراس البرازيلي على “ديفينسا” الأرجنتيني في كأس السوبر

تمكن فريق بالميراس البرازيلي من الفوز على خصمه الأرجنتيني “ديفينسا يي خوستيسيا” في عقر داره بنتيجة 2-1 في ذهاب كأس السوبر لكرة القدم على مستوى أميركا الجنوبية وأجريت المباراة في ملعب “نوربرتو توماغيلو” في العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيرس”.

سجل “بالميراس” بطل كأس ليبرتادوريس، أولاً عبر لاعبه “روني” في الدقيقة الــ”16″ ثم أدرك “برايان روميرو” التعادل لصاحب الأرض قبل مرور ساعة من اللعب بعد تمريرة بالكعب من “والتر بو”.

وأدرك “غوستافو سكاربا” التقدم لـ”بالميراس” قبل “15” دقيقة من نهاية المباراة، فيما ألغى الحكم هدفاً لـ”ديفينسا” الأرجنتيني -بطل كأس “سودامريكانا”- بداعي التسلل قبل “10” دقائق من ختام المباراة، وستقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في العاصمة “برازيليا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية