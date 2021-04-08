دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يتغلب على بايرن ميونيخ في عقر داره

رويترز –

أحرز “كيليان مبابي” هدفين ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-2 على مضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب في مواجهة مثيرة بذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم -مساء الأربعاء- في ميونيخ.

وفاجأ باريس سان جيرمان أصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة عن طريق “مبابي” الذي مرت تسديدته المنخفصة القوية من بين قدمي الحارس “مانويل نوير”.. وكان بطل فرنسا فعالاً وسجل من فرصته الثانية في المباراة عندما مرر نيمار كرة متقنة إلى ماركينيوس ليهز قائد باريس سان جيرمان شباك نوير في الدقيقة 28.

ونجح بايرن بعد ذلك في السيطرة على المباراة واقترب من التسجيل عن طريق مولر وشوبو-موتنغ الذي لعب بدلاً من اللاعب المصاب “روبرت ليفاندوفسكي”.

وسدد شوبو-موتنغ برأسه في العارضة في الدقيقة الثانية لكن تصرفه كان أفضل في محاولة أخرى بالرأس في الدقيقة 38 ليقلص الفارق، وعادل مولر النتيجة لأصحاب الأرض بعد ركلة حرة نفذها يوشوا كيميش.

بعد ذلك سجل مبابي مرة أخرى بتسديدة من زاوية صعبة وأمامه اثنين من المدافعين ليعيد التقدم إلى باريس سان جيرمان، الذي صمد أمام هجوم شرس من بايرن في الدقائق الأخيرة، حيث اقترب ديفيد ألابا ومولر من التسجيل لأصحاب الأرض، ليخرج الفريق الفرنسي فائزا قبل لقاء الإياب في باريس الأسبوع المقبل.

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