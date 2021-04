ناد مانشستر سيتي يُجدد عقد النجم البلجيكي دي بروين حتى سنة 2025

القائد البلجيكي كيفن دي بروين جدد عقده لمدة عامين مع مانشستر سيتي ما سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى عام 2025، وفق ما أعلن متصدر الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وينتهي العقد الحالي للدولي البلجيكي في 2023، لذا يبدو أن اللاعب الذي يبلغ في يونيو المقبل عامه الثلاثين، سيمضي الفترة الاكبر من نهاية مسيرته مع الفريق الازرق لمدينة مانشستر. وفقا لفرانس برس.

وشكل دي بروين إضافة هائلة لسيتي منذ وصوله من فولفسبورغ الالماني عام 2015، وفاز معه بسبعة ألقاب كبيرة، بما فيها ثلاثة في الدوري الممتاز، قد تصل الى 11 مع نهاية الموسم الحالي في حال نجح الفريق في تحقيق رباعية تاريخية.

وقال دي بروين “لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. منذ انضمامي الى سيتي في 2015، شعرت أنني في منزلي. أحب الجماهير، عائلتي مستقرة هنا في مانشستر ومستوياتي تطورت بشكل جيد”.

وتابع “هذا النادي يسعى للنجاحات، يقدم لي كل ما أريده من أجل أن أطوّر أدائي، لذا التوقيع على هذا العقد كان قرارًا سهلا بالنسبة لي”.

وأردف صانع الالعاب المتألق “ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وصراحة أشعر أن هناك المزيد لأقدمه”، مضيفًا أنه ومدربه الاسباني بيب غوارديولا يشاطران فلسفة كرة القدم ذاتها.

وأوضح “أن تكون لديك علاقة كتلك مع المدرب هي أمر مهم بالنسبة لي لأن أهدافنا متطابقة ونريد أن نحقق الاهداف ذاتها”.

ولا يزال سيتي على المسار الصحيح نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في الـ”برميرليغ” في اربعة مواسم بابتعاده 14 نقطة في الصدارة، ولا يزال ينافس في دوري الابطال حيث حقق فوزًا قاتلا 2-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الالماني في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية ونهائي كأس الرابطة حيث يلتقي توتنهام في وقت لاحق من الشهر الحالي.

