في أول تعليق له بعد توقيعه لأهلي طرابلس.. حسام حسن: “اللهم إني أسألك التوفيق”

أعلن نادي الأهلي طرابلس، تعاقده مع اللاعب المصري حسام حسن هداف الدوري المصري بـ 8 أهداف، قادماً من نادي سموحة بنظام الإعارة لمدة 4 أشهر.

وفي أول تصريح له بعد توقيعه مع الأهلي عن سعادته بالانتقال لصفوف الفريق، ونشر حسام صوراً على حسابه الشخصي في “إنستغرام ” مرتديا قميص الأهلي معلقاً “رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي.. اللهم إني أسألك التوفيق”

ووفقا لمصادر صحيفة مصرية سينتقل حسام حسن، عقب انتهاء إعارته من الأهلي لأحد الأندية المصرية، مقابل 40 مليون جنيه مصري وفق لاتفاق مسبق.

يذكر أن أهلي طرابلس يتصدر المجموعة الثانية في الدوري الليبي الممتاز برصيد 12 نقطة بفرق الأهداف عن فريق الاتحاد.

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